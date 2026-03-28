[Photos-Vidéos] Saint-André : Joé Bédier rempile pour un deuxième mandat, l'opposition refuse de participer au scrutin

Ce samedi 28 mars 2026, en direct du hall couvert du stade Sarda Garriga de Saint-André, Joé Bédier a été officiellement réélu maire avec 34 voix sur 34 émargements. L'opposition de la liste menée par Laurent Virapoullé, ayant refusé de participer au scrutin. À noter l'absence de Jean-Marie Virapoullé. Dans la commune de Saint-André, le maire sortant, Joé Bédier, a été réélu de justesse avec 50,07% des suffrages exprimés lors du second tour des municipales ce dimanche 22 mars 2026 (Photos : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

C'est sous les yeux de Huguette Bello, Patrick Lebreton, Patrice Selly et Emmanuel Séraphin, ainsi que plusieurs autres élus, que Jéo Bédier a été réélu maire. Regardez.

- "Une victoire" pour Joé Bédier -

"C'est une victoire et je remercie tous ceux qui nous ont soutenu", dit-il. "Jamais un maire n'avait pu enchaîner deux mandats consécutifs à Saint-André et on l'a fait. Ce moment restera gravé dans l'histoire de Saint-André", poursuit Joé Bédier.

"Je suis engagé en politique depuis plus de 30 ans et j'ai toujours dit que le maire doit incarner la responsabilité et non le pouvoir, car l'on sait où le pouvoir mène. En tant que maire, nous avons la charge de mener à bien tous les dossiers."

Saint-André est la commune où le résultat était le plus incertain. Après la fusion des listes de Jean-Marie et Laurent Virapoullé, le maire sortant Joé Bédier n'était absolument plus garanti de garder son siège.

Une incertitude qui a plané tout au long de la soirée électorale, les scores étant si serrés qu'il était impossible de prévoir, avant la toute fin des dépouillements, qui l'emporterait. C'est sur le fil que le maire sortant garde son siège, avec 50,07% des suffrages exprimés, contre 49,93% pour son opposant.

- L'opposition refuse de voter -

Lors du vote pour le conseil municipal et l'élection du maire, l'opposition menée par Laurent Virapoullé a refusé de voter. "Je regrette que certains aient sacrifé leurs valeurs pendant cette élection. Le résultat et que nous avons gagné et nous allons continuer notre travail au service de Saint-André, de la population et des familles", déclare Joé Bédier, visant l'opposition.

Il ajoute : "à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire". Écoutez.

Face à ce résultat, Laurent Virapoullé a annoncé saisir le tribunal d'un recours pour faire annuler l'élection.

Lire aussi - [Photos] 2ème tour des municipales 2026 : le scrutin de toutes les surprises

• Toute l'actualité des élections municipales et intercommunales est à retrouver ici

www.imazpress.com/[email protected]