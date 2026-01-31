Trois-Bassins : Jacques Dennemont, candidat pour les municipales

Ce samedi 31 janvier 2026, Jacques Dennemont, a officialisé sa candidature pour les municipales 2026. Les élections municipales auront lieu le dimanche 15 mars et le dimanche 22 mars 2026. Nous publions ci-dessous, une partie de son discours (Photo : Jacques Dennemont)

Je suis un enfant de Trois-Bassins, j’y ai grandi, j’y vis encore aujourd’hui. J’y ai travaillé pendant de nombreuses années dans les domaines du développement local, de l’aménagement des hauts et de l’action sociale, au sein de la collectivité communale et de l’APR (Association pour la Promotion en Milieu Rural). Depuis 22 ans, je suis directeur du CCAS de Saint-Leu.

Cela fait 21 mois que je rencontre les habitants dans les quartiers dans la perspective des municipales de 2026. Beaucoup de personnes expriment leur insatisfaction face à l’action et la gestion municipale et appellent de leurs vœux un changement : à Trois-Bassins i bétonne beaucoup mais i occupe pas des gens, i occupe pas des quartiers !

Quand les citoyens parlent de changement, ils évoquent une alternative aux candidatures récurrentes et aux candidats historiques que sont le maire actuel et l’ancien maire, à nouveau candidats en 2026.

Cette alternative, je souhaite l’incarner.

Trois-Bassins a besoin d’un projet politique qui place le citoyen et ses attentes au cœur de l’action municipale. Aujourd’hui, l’aménagement est privilégié, alors même que les politiques publiques qui devraient améliorer la vie quotidienne des habitants sont trop souvent absentes ou insuffisantes.

Les familles confrontées à des difficultés sociales ne sont pas accompagnées comme elles le devraient. Nos aînés, touchés par l’isolement et la perte d’autonomie, manquent de soutien.

Notre jeunesse, en quête d’activités, de perspectives et d’un accompagnement vers l’insertion, ne trouve pas les réponses qu’elle attend. Le sport et la culture restent encore trop peu accessibles au plus grand nombre, notamment dans nos quartiers.

Et pendant ce temps, les forces vives de notre territoire — les associations, les acteurs économiques, celles et ceux qui font vivre Trois-Bassins au quotidien — ne bénéficient pas de l’attention ni de l’accompagnement à la hauteur de leur rôle essentiel dans la dynamique locale.

Les choix d’aménagement et l’urbanisation mis en œuvre par l’équipe actuelle, sur un littoral jusqu’alors préservé comme dans les hauts où la ruralité fait notre identité, interrogent et inquiètent de nombreux habitants profondément attachés à l’âme rurale de notre commune.

Les exemples sont nombreux et montrent combien il est aujourd’hui indispensable d’engager une autre politique, une autre action municipale : une action plus équitable, plus efficace, et surtout plus proche des habitants.

C’est dans cet esprit qu’en mars 2026, je conduirai une liste de femmes et d’hommes déterminés à œuvrer ensemble pour l’avenir de Trois-Bassins, en portant un projet de développement harmonieux, solidaire et respectueux de l’identité de notre commune. Un projet construit collectivement, et au travers duquel nous prenons des engagements clairs

- Être une municipalité proche, disponible et à l’écoute des habitants ;

Le lien entre les élus et les habitants des quartiers s’est profondément distendu. Il est essentiel de le reconstruire et de garantir une présence réelle du débat démocratique au cœur des quartiers. Nous allons renforcer la proximité, favoriser l’écoute et le dialogue, et faire vivre une démocratie véritablement participative.

- Nous aurons à cœur de faire vivre des quartiers dynamiques, solidaires et animés :

Les quartiers sont territoires de vie au sein desquels les habitants doivent trouver des activités des services, et pouvoir se rencontrer. Aujourd’hui, il y a carence de dynamique sociale et de vie de quartier. Nous allons y remédier par la présence d’interlocuteurs municipaux et d’activités au sein des maisons de quartier.

- Renforcer les services en direction des familles, des aînés et de la jeunesse ;

À Trois-Bassins, de nombreux habitants font face à des difficultés sociales, ce qui rend indispensable un renforcement de l’action municipale en matière d’aide et d’accompagnement. Notre population vieillit et le nombre d’aînés en situation d’isolement progresse, et les besoins d’accompagnement dans la vie quotidienne sont de plus en plus importants. Nous déploierons une politique ambitieuse en faveur du bien-vieillir et du maintien à domicile à Trois-Bassins, nous y engageons. Parallèlement, de nombreuses familles attendent des réponses adaptées en matière d’activités, de modes de garde pour les enfants et de loisirs pour la jeunesse. Nous proposons d’agir afin de développer une offre de proximité plus riche, plus diversifiée et accessible à tous.

- Développer le sport pour tous, partout, grâce à une politique sportive structurée

Le sport est un levier essentiel de bien-être, d’éducation, de cohésion sociale et d’insertion. Il doit occuper une place centrale dans la politique municipale de notre commune. Cela suppose la mise en place d’une politique sportive claire et structurée, dotée d’une véritable feuille de route et d’un pilotage efficace, notamment par une réorganisation du service des sports. Notre projet prend en compte ces impératifs avec des propositions concrètes. Nous voulons développer des activités sportives accessibles au plus grand nombre, au plus près des habitants. Le sport pour tous, dans les quartiers, est une réponse que nous porterons.

- Soutenir et valoriser la vie associative, pilier du lien social

À travers notre projet, nous ferons en sorte que les acteurs associatifs soient reconnus comme des partenaires à part entière de la collectivité et pleinement associés à l’action publique.

- Mettre en œuvre un projet éducatif ambitieux, au service de la réussite scolaire et de l’insertion ;

L’éducation a deux versants : instruction et socialisation ; savoir et savoir-être. Elle s’exerce dans plusieurs sphères — familiale, scolaire et sociale. Nous proposons de construire un projet éducatif global afin de fédérer l’ensemble des acteurs autour d’une action éducative concertée, dans le but de réduire les inégalités et de préserver la cohésion sociale. Ce projet posera les bases d’un véritable cadre de co-éducation.

- Rendre la culture accessible au plus grand nombre, au plus près des habitants

La culture joue un rôle essentiel dans l’épanouissement et le développement de chacun. C’est un moyen d’ouverture sur le monde et sur soi, elle agit à construire des individus, des citoyens libres et éclairés. La culture n’est pas un luxe mais une nécessité. Aujourd’hui elle est cantonnée à l’Alambic (un lieu à part du point de vue de nombreux habitants). Nous devons rendre la culture accessible au plus grand nombre en la rapprochant des habitants, dans les quartiers. Nous nous y attacherons

- Accompagner les acteurs économiques, les agriculteurs, et développer un tourisme durable ;

Le projet harmonieux que nous portons conjugue action sociale et développement économique. Trois-Bassins a des atouts en la matière qu’il faut valoriser, exploiter. C’est un milieu rural avec une activité agricole qui reste importante. Des agriculteurs qui veulent agir pour améliorer leur revenu. Du tourisme qu’il faut impulser. Nous proposons d’y travailler ardemment.

- Assurer un aménagement équilibré du territoire, respectueux de son identité et de ses spécificités.

Trois-Bassins connait une urbanisation rapide qui questionne. La gestion foncière par la municipalité fait beaucoup réagir. Nous allons promouvoir une politique foncière transparente et équitable dans l’intérêt de tous ; un aménagement équilibré du territoire (veiller que l’urbanisation ne grignote pas nos espaces agricoles et naturels) ; un projet qui crée un cadre de vie apaisé et convivial en mettant des équipements dans les quartiers. Je vous ai très succinctement évoqué les priorités de notre projet. Notre programme sera prochainement dans vos boites aux lettres.

Je vais conclure mon propos en revenant sur un aspect politique très important.

La campagne est engagée à Trois-Bassins depuis déjà longtemps. Ma candidature dérange sans doute, elle inquiète peut-être, et suscite aujourd’hui des réactions parfois hostiles. Certains adversaires cherchent à me discréditer, à me disqualifier aux yeux des habitants, en diffusant des informations trompeuses sur la sincérité de ma démarche.

J’entends ici et là des discours affirmant que Dennemont serait là pour faire gagner Daniel Pausé au second tour, ou pour faire barrage à Roland Ramakistin. Chacun peut mesurer l’objectif de ces spéculations.

Aujourd’hui, en officialisant ma candidature aux élections municipales, je souhaite être clair et sans ambiguïté : je suis candidat pour Trois-Bassins, uniquement pour Trois-Bassins, et pour proposer une véritable alternative au service des habitants.

Je ne suis en aucun cas l’allié du maire actuel. Je le rappelle : six mois après notre élection en 2014, je me suis inscrit dans l’opposition. J’ai ensuite été son adversaire lors des élections départementales de 2015. Aujourd’hui encore, je reste un opposant déterminé à sa politique et à ses choix. Je n’œuvrerai jamais en sa faveur. Avec mes colistiers nous travaillons pour être l’équipe municipale, qui à partir de mars prendra pleinement en charge les affaires de Trois-Bassins.

Pour être complet, je précise que je suis un candidat sans étiquette, sans affiliation à un parti.

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, le 15 mars, écrivons ensemble une nouvelle page de l’histoire de notre commune et construisons le Trois-Bassins de demain, harmonieux et solidaire. Merci à tous pour votre présence, pour votre soutien.