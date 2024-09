Sur la RN1A à Saint Leu et à l’Etang Salé, dans le cadre de la Fête de la Salette, pour permettre le bon déroulement d’une procession, la route sera fermée à la circulation entre les giratoires Stella et Rotary du samedi 14 septembre à 19h30, au dimanche 15, à 6h du matin. Une déviation sera mise en place par les RD11, Route de Piton Saint Leu et RN1 Route des Tamarins.