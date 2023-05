Action contre la précarité choisit la musique pour engager la solidarité des réunionnais

"Main dans la main", c'est le titre de la chanson de Béni Hope sortie ce vendredi 19 mai sur toutes les plateformes de streaming. L'initiative musicale lancée par l'association Action contre la précarité se veut à la fois un message d'espoir et un appel à la solidarité. Les fonds engendrés par les écoutes du morceau seront dédiés aux personnes en difficulté mais l'objectif est encore plus grand. L'association espère par la musique inviter les réunionnais à la mobilisation.

"L'inflation, c'est terrible et ce n'est pas près de s'arrêter. Nous souhaitons faire passer un message assez fort par la musique pour faire bouger les choses à notre échelle en ces temps difficiles" explique Béni Hope, interprète de "Main dans la main".

Avec cette chanson, Action contre la précarité veut toucher le plus grand nombre.

- Créer une dynamique -

"Comme les restos du cœur on veut briser les malheurs avec amour et espoir nous serons là chaque soir" dévoile le refrain du titre dont l'objectif est d'inciter la population à être plus solidaire par un message apolitique.

"Comme disait à l'époque Pierre Rabhi, essayiste et philosophe, cela ne passera pas par la politique cela passera par les gens" insiste le chanteur.

Les restos du cœur, association créée par l'humoriste Coluche, cités dans le refrain sont un exemple pour Action contre la précarité. "Nous évoquons évidemment les restos du cœur qui avaient eu beaucoup de succès dans toute la France et ont donné une vraie dynamique" développe Béni Hope qui veut à son tour engendrer de la solidarité, de l'entraide et de l'empathie envers ceux qui en ont besoin à La Réunion.

Et ceux qui en ont le plus besoin ne sont pas que les visibles selon l'association réunionnaise, ce sont aussi des gens qui ont un appartement et une voiture "mais qui n'arrivent plus à manger et vivre".

Dans le single, un accent est également mis sur un moment en particulier, la nuit. "Nous avons remarqué que c'était un moment encore trop délaissé par les initiatives citoyennes et associatives. Pourtant c'est un moment où les personnes se sentent généralement plus que seules sans rien avoir à manger" révèle l'artiste.

- Un travail d'équipe -

Action contre la précarité oriente son travail principalement sur l'hygiène. "Nous ne sommes pas les premiers à faire des kits d'hygiènes mais nous voulons vraiment insister sur ce point. Énormément de personnes souffrent par exemple de problèmes dentaires et nous essayons de les combler. Dentifrices et brosses à dents peuvent aider mais cela reste des produits qui ont un coût" ajoute Béni Hope.

L'association en demande justement en priorité lors de ses collectes afin de "permettre aux gens d'acheter à manger plutôt que ces produits".

"Mais seul, nous ne pouvons pas tout faire" poursuit l'artiste. Sa chanson veut en plus des citoyens, fédérer le maximum d'association à travers l'île.

Action contre la précarité peut aider entre 50 et 200 personnes. "Et en moyenne, une association peut apporter son soutien à 500 personnes. Il en faut donc un sacré nombre à La Réunion" exprime-t-il.

C'est pourquoi, la mobilisation des associations déjà existantes et la création de nouvelles sont sollicitées par l'organisation dans "Main dans la main".

"Donner, c'est recevoir en retour une énergie positive qui n'a pas de prix" conclut Béni Hope.

