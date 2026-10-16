Bras Panon : circulation basculée sur les voies côté mer entre les échangeurs Paniandy et Beauvallon les nuits à partir de ce lundi

Sur la RN2 à Bras Panon, pour permettre des travaux de reprise d'enrobés, la circulation sera basculée sur les voies côté mer entre les échangeurs Paniandy et Beauvallon les nuits du lundi 19 au jeudi 22 octobre inclus de 19h30 à 5h. Les bretelles d'insertion dans le sens Nord/Est des échangeurs Paniandy et Bras Panon seront également fermées. Des déviations seront mises en place par la RN2002 et les voiries communales. ( Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com) (Photo Bras Panon photo Sly imazpress)