Décès de Richard Lafosse : le syndicat lui rend hommage

La CFDT Réunion est endeuillée par le décès brutal d’un de ses membres de la commission exécutive. Richard Lafosse syndicaliste convaincu, salarié de la chambre des métiers, il a su partager sa passion et apporter à notre organisation l’exemplarité et la vision d’un syndicalisme de terrain. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Toujours présent dans l’action et à la défense des salariés de sa section syndicale, son parcours au sein de la CFDT apprécié de tous, son départ nous attriste profondément. La CFDT Réunion et son personnel, les syndicats professionnels de notre organisation toute entières, adresse nos sincères condoléances à toute la famille Lafosse, et à ses proches.