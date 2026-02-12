La Possession : circulation basculée entre la Ravine Lafleur et Ravine des Lataniers, les nuits des 12 et 13 février

Sur la RN1, dans le cadre du chantier d'aménagement du nouvel échangeur de La Possession, et pour permettre des travaux de ripage et de marquage, la circulation sera basculée en mode bidirectionnel sur les voies de la chaussée côté montagne entre la Ravine Lafleur et Ravine des Lataniers, de 20h à 5h les nuits des jeudi 12 et vendredi 13 février.

Par ailleurs, demain matin à la levée du chantier, le dévoiement dans le sens Nord/Sud sera supprimé entre la Ravine Lafleur et Ravine des Lataniers.

Cependant la circulation se fera sur voies réduites.

Pour rappel, la vitesse est limitée à 70 km/h dans le secteur.