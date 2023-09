La situation de la SPL estival est très grave et soulève de nombreux questionnements

En ma qualité de député de la circonscription, je ne peux rester silencieux sur ce qui se passe dans l’Est. Pour autant je ne souhaite pas m’immiscer dans les procédures, notamment judiciaires, qui sont en cours ou à venir. (Photo Jean Hugues Ratenon photo RB imazpress)

La situation de la SPL estival, détenue à 95% par la Cirest est très grave et soulève de nombreux questionnements. La responsabilité des personnalités politiques qui ont pris part à cette affaire m’interpelle.

Tout le monde se pose la question, comment en est-on arrivé à cette catastrophe financière, sociale et bientôt budgétaire ?

Des jeunes élus et en seulement 3 ans de gestion déjà 3 millions de dettes dans cette société publique de transport. Quelle image ces élus envoient-ils à l’Etat, la Région, le Département et aux institutions?

Des jeunes élus qui ont des pratiques semblables voire pire que les anciens. Quelle hypocrisie de leur part alors qu’ils n’ont pas cessé de dénoncer ces agissements lors de la campagne électorale récente de 2020. Ils sont censés donner l’exemple et aujourd’hui ils marquent les esprits par leurs abus.

Qui va payer ? C’est bien entendu le contribuable qui est en première ligne. Une première rallonge budgétaire a été réalisée avec pour motif la crise de la Covid 19. Mais aujourd’hui quel mensonge vont-ils avancer pour justifier le nouveau besoin financier ?

Face à ce scandale en cours et à venir quel est et sera la crédibilité des élus locaux face aux partenaires notamment financiers ?

Le sous-développement, le déséquilibre des micro régions en défaveur de notre territoire mérite mieux que ça.

Heureusement que les élus de St André ont dès le début tiré la sonnette d’alarme. Mais le président de la Cirest a fait la sourde oreille.

Autre aspect, comment un maire garant du bon usage de la chose publique peut-il faire presque la promotion d’une entreprise privée ?

En effet : sur l’écran led payé par estival pour annoncer un concert, seule le logo de l’entreprise privée défile ?

Comment aussi dans l’exercice de son mandat, un 14 juillet, fête nationale républicaine, être adoubé sur le podium, d’après la presse, membre de Kartel du nom d’une entreprise privée.

Kartel,Selly……à quoi joue-t-on avec l’argent publique ? tout cela est-il légal ou à minima moral?

Au sujet des panneaux publicitaires installés devant certaines mairies, qui a demandé l’autorisation aux mairies ? Estival ou l’entreprise privée ? quoiqu’il en soit, dans les 2 cas, les collectivités étaient forcément au courant.

Le président de la Cirest et président de Estival ne peut pas se cacher derrière la formule : « je ne sais pas, je découvre. » Car de son aveu même dans la presse écrite, il affirme que tous les mardis soirs il rencontrait le directeur de la SPL pour un contrôle « accru » de la gestion. Cela a même été acté lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 février 2022 où il est clairement stipulé dans le procès-verbal en page 4 que « le président de la CIREST rappelle que la SPL va permettre à la CIREST d’avoir un regard plus accru et contrôlé plus rigoureux sur le fonctionnement de la société ». Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a perdu le contrôle et donc se pose le problème de son niveau de compétences.

En ma qualité de député, il est de mon devoir de demander des comptes sur l’utilisation de l’argent public et de veiller au développement de la région Est, de la 5è circonscription.

L’Est ne mérite pas une telle publicité nauséabonde, l’Est ne doit pas sombrer et il est urgent de changer de gouvernance à la CIREST.

D’autant plus qu’un document a été signé.

Je l’avais dit, celui qui ne respecte pas sa signature, ne respecte rien…plus que jamais je maintiens mes propos.

Je demande, par conséquent au président de la Cirest de faire preuve d’honnêteté et de déposer sa démission dans les plus bref délais.

Pour finir, j’ai une pensée pour les salariés d’estival et de la Cirest qui sont en grande souffrance et très inquiets pour leur avenir. Je souhaite que des solutions soient trouvées car personne ne mérite de subir les erreurs, les manquements des autres.

Je pense aussi à ces artisans qui n’ont pas été payés pour la construction du siège de la SPL. C’est totalement inadmissible. Car nous savons tous les grandes difficultés dans lesquelles se trouvent nos petites entreprises réunionnaises.

J’ai également une pensée pour la population de l’Est qui souffre d’une baisse sans précédent de leur pouvoir d’achat et qui voit leurs différentes factures, taxes, augmentées et dans le même temps certains élus locaux dilapident l’argent public.

Cela ne peut plus continuer. Je demande à l’ensemble des maires de la CIREST de prendre leurs responsabilités afin que notre territoire retrouve la sérénité et ne perde pas de sa crédibilité.

Jean Hugues Ratenon