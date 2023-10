Sur la RN1 au Port et à La Possession, pour permettre la suite des travaux d’enrobés, la route sera fermée dans le sens Sud/Nord entre l'échangeur du Sacré Cœur et celui de La Possession de 20h à 5h les nuits du lundi 30 octobre, du jeudi 2 et du vendredi 3 novembre.

Une déviation sera mise en place par la RN1E et les voiries communales

A la levée des travaux, la chaussée sera rainurée et le marquage temporaire.