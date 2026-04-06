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Le Tampon : circulation coupée dans le secteur de la Bergerie après un accident

  • Publié le 6 avril 2026 à 17:25
  • Actualisé le 6 avril 2026 à 17:26

Le Conseil Départemental informe que suite à un accident qui s’est produit dans le secteur de la Bergerie sur la RD3 au Tampon, la route est fermée à circulation. Une déviation est mise en place par les voiries communales.

Le Tampon, Inforoutes

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