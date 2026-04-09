Plaine des Palmistes : réouverture de la circulation par alternat

(Actualisé) Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes, les flammes du véhicule en feu dans le secteur Pyramide ont pu être maitrisées. La route est rouverte à la circulation, par alternat (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
0 Commentaires
CIREST Les maires des communes de l'intercommunalité saluent l'appel à une gouvernance renouvelée de Joé Bédier et Patrice Selly
SAINT-PIERRE Un footballeur de la Saint-Pierroise condamné à 2 ans de prison avec sursis pour proposition d'actes sexuels à une mineure
(Actualisé) Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes, les flammes du véhicule en feu dans le secteur Pyramide ont pu être maitrisées. La route est rouverte à la circulation, par alternat (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)