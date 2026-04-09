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Plaine des Palmistes : réouverture de la circulation par alternat

  • Publié le 9 avril 2026 à 11:38
panneau route barrée

(Actualisé) Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes, les flammes du véhicule en feu dans le secteur Pyramide ont pu être maitrisées. La route est rouverte à la circulation, par alternat (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

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