Rallye National de Petite Ile : fermetures de plusieurs routes dans le secteur

Le Conseil Départemental informe que pour permettre le bon déroulement de la course automobile intitulée "3ème Rallye National de Petite-Ile – Sud Sauvage", les routes suivantes seront fermées à la circulation le dimanche 14 juin : la RD32 Route de la Plaine des Grègues, du PR0 au PR2+050, de 7h55 à 17h20. la RD29 Route de la Ravine des Cafres, du PR7+600 au PR8+700, de 8h30 à 17h55. Il est demandé aux usagers de respecter la signalisation sur place.