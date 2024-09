Rallye National Ronde l'Est 2024 : circulation et stationnement interdits sur certaines portions

Le Conseil Départemental vous informe que sur les communes de Sainte Rose, Saint Benoît, et Sainte Suzanne, pour permettre le déroulement du "Rallye National Ronde l'Est 2024" les samedi 14 et dimanche 15 septembre, la circulation et le stationnement seront interdits sur certaines portions du réseau départemental. (Photo 53 ème tour Auto ,sports ,photo RB imazpress )

Le samedi 14 septembre :

- de 11h30 à 18h30 à Saint Benoit sur la RD3 Route Hubert Delisle depuis l'intersection avec le Chemin Marguerite jusqu'à la RD56 Chemin Morange, puis sur la RD56 jusqu'à l'intersection avec le Chemin Safer ;

- de 12h à 19h à Sainte Rose sur la RD57 Route des Radiers depuis l'intersection avec la RN2 jusqu'à l'intersection avec la RD57b Chemin Malécage, puis sur toute la RD57b.

Le dimanche 15 septembre :

- de 7h30 à 17h30 à Sainte Suzanne sur la RD63b Chemin de la Vigne depuis la Chemin Cabanon jusqu'à l'intersection avec l'Impasse de la Ruche, puis la RD63 Route de Belle Vue depuis la Forêt Dugain jusqu'au Bassin Canne.

Il est fortement recommandé aux usagers de respecter la signalisation qui sera mise en place sur les différents sites afin d'éviter tout incident.