RN1 à Saint-Benoît : circulation interdite sur l'ouvrage d'art de la Rivière des Marsouins les nuits du lundi 16 au vendredi 20 mars inclus

Sur la RN2 à Saint Benoit, pour permettre la suite des travaux sur les réseaux, la circulation sera interdite sur l'ouvrage d'art de la Rivière des Marsouins, de 20h à 5h les nuits du lundi 16 au vendredi 20 mars inclus. Une déviation sera mise en place par la RN2002 et le centre-ville de Saint Benoit. Pour les usagers en transit entre le Nord et l'Est, prévoyez un temps de parcours supplémentaire de vos trajets.