RN1005 à Saint-Louis : des coupures de la circulation à prévoir vers les ponts Bailey d'Ilet Furçy, le 21 octobre

Sur la RN1005 à Saint Louis, pour permettre des travaux de maintenance préventive des ponts Bailey d'Ilet Furçy, des coupures de la circulation de 30 minutes seront à prévoir de 9h à 15h le mercredi 21 octobre.
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Sur la RN1005 à Saint Louis, pour permettre des travaux de maintenance préventive des ponts Bailey d'Ilet Furçy, des coupures de la circulation de 30 minutes seront à prévoir de 9h à 15h le mercredi 21 octobre.