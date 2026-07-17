RN2 à Saint-André : circulation interdite dans le sens est/nord entre les échangeurs La Balance et Petit Bazar, les nuits du 20 au 22 juillet inclus

Sur la RN2 à Saint André, pour permettre des travaux de reprise d'enrobé, la route sera fermée à la circulation dans le sens Est/Nord entre les échangeurs La Balance et Petit Bazar, de 20h à 5h les nuits du 20 au mercredi 22 juillet inclus. Une déviation sera mise en place par les RD47 et RD58, ainsi que la RN2002 jusqu'à l’échangeur Petit Bazar. La bretelle d’insertion de l’échangeur la Balance dans le sens Est/Nord sera également fermée à la circulation.