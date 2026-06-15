RN2 à Sainte-Suzanne : circulation interdite entre l’échangeur de la Marine et l’échangeur des Jacques à Sainte-Marie les nuits du lundi 15 au mercredi 17 juin inclus

Sur la RN2 à Sainte Suzanne, pour permettre la suite des travaux d'aménagement de la voie réservée aux transports en commun, la circulation sera interdite de 20h à 5h, la nuit du lundi 15 juin. Une fermeture sera effective, entre l'échangeur de la Marine et l’échangeur des Jacques à Sainte-Marie dans le sens est/nord et la bretelle de sortie de l'échangeur nord dans le sens nord/est sera fermée. Puis, les nuits du mardi 16 au mercredi 17 juin inclus, la fermeture se fera entre l'échangeur de la Marine et l’échangeur des Jacques à Sainte Marie dans le sens est/nord. Une déviation sera mise en place dans les deux sens par la RN2002.