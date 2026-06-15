À retenir ce soir : homme abattu par le RAID, bac philo, rat capturé, Proxim' Services en grève et chiens errants

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 15 juin 2026 : - Saint-Pierre : le RAID donne l’assaut pour libérer une femme séquestrée et menacée, un homme décède - Et les sujets du bac philo sont : "avons-nous la maîtrise de nos paroles ?" "peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas ?" - Saint-Leu : un rat capturé dans une école maternelle, la ville réorganise l’accueil des élèves - Saint-Denis : Proxim' Services : des aides à domicile et des auxiliaires de vie en grève illimitée pour obtenir une revalorisation des salaires, rat capturé, - 73.000 chiens errants à La Réunion : l'État lance un site pour lutter contre l'errance animale

(Actualisé) Le parquet de Saint-Pierre annonce l'ouverture de deux enquêtes, l'une pour tentative de meurtre sur conjoint, et l'autre pour "homicide commis par une personne dépositaire de l’autorité publique". Un homme est décédé lors d’une intervention du RAID dans la nuit de ce dimanche 14 au lundi 15 juin 2026 à Saint-Pierre. Il avait pris en otage son ex-compagne et la menaçait avec un couteau. Après l'assaut donné par le RAID, cette dernière, sous le choc et portant des lésions au visage, est prise en charge par les secours. Ce lundi soir, la procureure de la République détaille le déroulé de cette intervention

"Avons-nous la maîtrise de nos paroles ?", "peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas ?"... Plus de 530.000 lycéens de terminale passent lundi matin l'épreuve de philosophie, coup d'envoi des épreuves écrites du bac, une session marquée par un durcissement de ton du ministre de l'Education sur l'orthographe.

Les parents d'élèves de l'école maternelle de l'Étang Saint-Leu ont constaté des excréments de rats dans la structure. Ce lundi 15 juin 2026, la ville de Saint-Leu annonce qu'une entreprise spécialisée y a capturé un rat. Par mesure de précaution, la municipalité indique que l'accès aux salles concernées est désormais interdit : "Les élèves demeurent accueillis au sein de l’établissement dans des conditions adaptées, grâce à une réorganisation temporaire des espaces et des activités pédagogiques.

À l'appel d'une intersyndicale, les salariés de Proxim' Services débutent une grève illimitée ce lundi 15 juin 2026. Ils sont déjà une centaine devant les locaux de l'association à Saint-Denis, et les grévistes continuent d'arriver. Cette association, dont le siège se trouve à Saint-Denis, est spécialisée depuis 1993 dans le service et l'aide à la personne. Elle compte près de 900 employés, principalement des auxiliaires de vie et aides à domicile. Le personnel en grève demande une revalorisation des salaires, une prime et une augmentation des indemnités kilométriques dans un contexte de forte augmentation des prix des carburants

Depuis ce lundi 8 juin 2026, la préfecture de La Réunion a lancé un site d'information : "Stoperrance.re". L'objectif, mobiliser État, associations et propriétaires pour lutter contre l'errance et la divagation d'animaux. Si cette lutte est l’affaire de toutes et tous, elle est en premier lieu de la responsabilité des propriétaires. À La Réunion, plus de 73.000 chiens sont errants dont 42% sont divagants