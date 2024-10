De 20h à 5h du matin, ce lundi 21 octobre 2024, la bretelle d'insertion de l'échangeur du Stade de l'Est sera fermée à la circulation et la voie de droite sera neutralisée dans le sens Est/Nord sur la RN2 Saint-Denis. Une fermeture dû à des travaux de réparation de glissières de sécurité de l'échangeur du Stade de l'Est.