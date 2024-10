Sur la RN1 Route des Tamarins, pour permettre la suite des travaux de réfection de la couche de roulement, la circulation sera basculée en mode bidirectionnel sur les voies côté mer entre l’échangeur du Barrage et celui des Colimaçons, de 20h30 à 5h les nuits du lundi 7 au jeudi 10 octobre inclus. Par ailleurs, les bretelles de sortie et d’insertion de l'échangeur des Colimaçons seront fermées. Une déviation sera mise en place par les échangeurs du Barrage et du Portail.