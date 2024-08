Sur la RN2 à Saint André et Sainte Suzanne, pour permettre des travaux de maintenance de PMV et de relevés topographiques, la route sera fermée à la circulation dans le sens Est/Nord entre l’échangeur de Petit Bazar et celui de la Marine de 20h à 5h la nuit du lundi 26 aout. Une déviation sera mise en place par la RN2002.