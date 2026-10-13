Saint-Benoît : fermeture de la bretelle d'insertion de l'échangeur de Beaulieu en direction du carrefour de Bras Canot cette nuit

Sur la RN2 à Saint-Benoît, pour permettre la suite des travaux d'aménagement, la bretelle d'insertion de l'échangeur de Beaulieu en direction du carrefour de Bras Canot sera fermée à la circulation les nuits de 20h30 à 5h, mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 octobre inclus. Une déviation sera mise en place par la RN 2002 centre-ville. Pour rappel, en journée, au niveau des feux de Bras Canot, la circulation en direction du rond-point des Plaines se fait sur une voie unique, jusqu'à la fin de l'année. Les cyclistes sont quant à eux, déviés depuis Beaulieu par le centre-ville.