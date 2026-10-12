Saint-Benoît : circulation interdite entre l’échangeur de Beaulieu et le rond-point des Plaines la nuit du lundi 12 octobre

Sur la RN2 à Saint-Benoît, pour permettre des travaux d'aménagement, la circulation sera interdite dans les deux sens entre l’échangeur de Beaulieu et le rond-point des Plaines de 20h30 à 5h la nuit du lundi 12 octobre.

Des déviations seront mises en place par la RN 2002 centre-ville.

Le carrefour à feux de Bras Canot sera par conséquent totalement fermé.

Pour rappel, en journée, au niveau des feux de Bras Canot, la circulation en direction du rond-point des Plaines se fait sur une voie unique, jusqu'à la fin de l'année.

Les cyclistes sont quant à eux, déviés depuis Beaulieu par le centre-ville.