Saint-Denis : circulation interdite de la montée U2 jusqu'au pont Vinh San dans le sens nord/est la nuit du 21 avril

Sur la RN6 à Saint-Denis, pour permettre des travaux de diagnostic sur enrobés, la circulation sera interdite de la montée U2 jusqu'au pont Vinh San dans le sens nord/est la nuit du mardi 21 avril de 20h à 5h.

Une déviation sera mise en place par la RN1 en direction de l'Est ou par la RD41 pour rejoindre la Montagne.

Par ailleurs, la bretelle d'insertion de la RD41 depuis le pont Vin Sanh vers l'Est sera également fermée.

Une déviation sera mise en place par la RD41.

Dans le sens Est/Nord, une voie sera neutralisée.