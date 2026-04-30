Saint-Denis : circulation interdite du carrefour Labourdonnais au giratoire RD41 Caserne Lambert à partir de ce samedi 2 mai 17h45

La ville de Saint-Denis informe que sur les RN1 et RN2, pour permettre le bon déroulement de sa manifestation intitulée "Marché de Nuit", la circulation sera interdite entre le carrefour Labourdonnais et le giratoire RD41 (Caserne Lambert), du samedi 2 mai à 18h au dimanche 3 mai à 3h du matin. La route sera donc fermée par les services de la mairie qui mettront en place une déviation dans les deux sens par les rues de Nice et Labourdonnais. Les opérations de balisages débuteront à partir de 17h45. Par ailleurs, le Barachois sera de fermé à la circulation le vendredi 1er mai et le dimanches 3 mai de 14h à 19h. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)