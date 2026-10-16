Saint-Denis : la Route de la Montagne totalement fermée dans les rampes les nuits du 19 au 22 octobre

Le Conseil Départemental informe que sur la RD41 Route de la Montagne, pour permettre des travaux de mise en œuvre d’enrobés, la route sera totalement fermée dans les rampes côté St Denis les nuits du lundi 19 au jeudi 22 octobre inclus de 23h à 5h. L’accès au village de la Montagne se fait uniquement par la RN1 La Possession et par la RD41 – Ravine à Malheur pendant les horaires de fermeture.Par ailleurs, la circulation sera alternée de 21h à 23h