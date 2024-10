Sur les RN1 et RN2 à Saint Denis, pour permettre le bon déroulement du « Marché de Nuit » organisé par la ville de Saint Denis, le Barachois sera fermé à la circulation ce samedi 2 novembre, dès 18h30 entre le giratoire Caserne Lambert et le carrefour Labourdonnais. Sa réouverture est prévue aux alentours de 3h du matin. Une déviation sera mise en place par les rues de Nice et Labourdonnais dans les deux sens.