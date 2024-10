Sur la RN6 Boulevard Sud à Saint Denis, pour permettre des travaux d’enrobé, la circulation sera interdite de 20h à 5h les nuits du lundi 4 au jeudi 7 novembre inclus comme suit : dans le sens Est/Nord entre La Source et le pont Vin Sanh, avec une déviation par la rue Mazagran, les RN2, RN1 et RD41, dans le sens Nord/Est entre les giratoires Lory et Brassens avec une déviation par la rue Georges Brassens.