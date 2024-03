Sur la RN2 à Saint Joseph, pour permettre des travaux d'enrobés et réalisation de la signalisation horizontale entre le giratoire de la Mairie et le giratoire de la gare routière les nuits du lundi 18 et du mardi 19 mars 2024 inclus. La circulation sera interdite entre le pont de la rivière des Remparts et le giratoire de la gare routière de 20h à 5h. Une déviation sera mise en place par les voiries communales.