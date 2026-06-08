Saint-Leu : circulation interdite dans le sens nord/sud entre l'échangeur des Colimaçons et de l’Étang Salé, de 20h à 5h les nuits du lundi 8 au jeudi 11 juin

Sur la RN1 Route des Tamarins, de Saint-Leu à l’Étang Salé, pour permettre la suite des travaux de réfection de la couche de roulement sur les bretelles et sur la section courante, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Sud entre l'échangeur des Colimaçons et celui de l’Étang Salé, de 20h à 5h les nuits du lundi 8 au jeudi 11 juin inclus.

Une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie de l'échangeur des Colimaçons, la RD12 et la RN1A pour reprendre la RN1 à partir de l'échangeur de l'Etang Salé.

Attention, à nouveau, des portions de route seront rainurées (pleine largeur) en journée, et la vitesse abaissée à 70 Km/h.

Il est demandé aux usagers d'être prudents dans la zone de travaux.