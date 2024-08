Sur la RN1A au centre-ville de Saint Leu, pour permettre des travaux de rabotage et de mise en œuvre d’enrobés, la circulation sera interdite entre la Ravine Petit Etang et la Ravine Grand Etang, de 20h à 5h les nuits des mardi 6, et mercredi 7 août. Une déviation sera mise en place par la voirie communale.