Saint-Leu : circulation interdite sur la route des Tamarins, entre l'échangeur des Colimaçons et celui de Stella dans le sens nord/sud, les nuits du mardi 26 au jeudi 28 mai inclus

Sur la RN1 Route des Tamarins à Saint Leu, pour permettre des travaux de réfection de la couche de roulement sur les bretelles et sur la section courante, la circulation sera interdite entre l'échangeur des Colimaçons et celui de Stella dans le sens Nord/Sud, de 20h à 5h les nuits du mardi 26 au jeudi 28 mai inclus. Une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie de l'échangeur des Colimaçons et la RD12. Toutes les bretelles comprises entre les points de fermeture seront également fermées. Ces travaux se poursuivront la semaine prochaine. Les informations, notamment sur du rainurage, vous seront communiquées dans un prochain envoi.