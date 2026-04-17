Saint-Louis : circulation interdite entre les échangeurs Bel Air et le Gol les nuits du 20 au 24 avril inclus

Sur la RN1 à Saint-Louis, pour permettre la suite des travaux de réfection des joints de chaussée, la circulation sera interdite dans les deux sens entre les échangeurs Bel Air et le Gol les nuits du lundi 20 au vendredi 24 avril inclus de 20h à 5h. Une déviation sera mise en place dans le sens Nord/Sud par la bretelle de sortie de l'échangeur Le Gol, et dans le sens Sud/Nord par la bretelle de sortie de l'échangeur Bel Air.