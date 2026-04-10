Saint-Louis : circulation interdite entre les échangeurs Bel Air et le Gol les nuits du lundi 13 au vendredi 17 avril

Sur la RN1 à Saint-Louis, pour permettre la suite des travaux de réfection des joints de chaussée, la circulation sera interdite dans les deux sens entre les échangeurs Bel Air et le Gol, de 20h à 5h les nuits du lundi 13 au vendredi 17 avril inclus. Une déviation sera mise en place dans le sens Nord/Sud par la bretelle de sortie de l'échangeur Le Gol, et dans le sens Sud/Nord par la bretelle de sortie de l'échangeur Bel Air.