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Saint-Louis : des coupures de la circulation de 30 minutes prévues sur les ponts Bailey d'Ilet Furçy à partir de lundi

  • Publié le 16 octobre 2026 à 13:13

Sur la RN5 à Saint-Louis, pour permettre des travaux de maintenance préventive des ponts Bailey d'Ilet Furçy, des coupures de 30 minutes seront à prévoir du lundi 19 au vendredi 23 octobre de 9h à 15h.

Saint-Louis, Inforoute

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