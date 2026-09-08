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Saint-Philippe : circulation interrompue sur la route forestière de Basse Vallée

  • Publié le 8 septembre 2026 à 12:19
  • Actualisé le 8 septembre 2026 à 12:21

L'ONF informe que la circulation sur la route forestière de Basse Vallée à Saint-Philippe est interrompue entre la maison forestière de Béloni et le réservoir d'eau Australine par coupures temporaires de 30 à 45 minutes maximum, de 7h à 18h, du lundi 27 juillet 2026 au vendredi 21 septembre 2026 inclus. La circulation sera rétablie entre chaque coupure.

Cette décision a été prise pour la prolongation des travaux de reprise d’un mur de soutènement programmés sur la RF n°36, dite route forestière de Basse Vallée.

www.imazpress.com / [email protected]

Inforoutes, Saint-Philippe

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