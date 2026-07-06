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Saint-Pierre : la bretelle d’insertion de l’échangeur de la Ravine Blanche fermé jusqu’à nouvel ordre

  • Publié le 6 juillet 2026 à 09:59
  • Actualisé le 6 juillet 2026 à 10:07

Sur la RN1 à Saint-Pierre, pour permettre des travaux d’élagage, la bretelle d’insertion de l’échangeur de la Ravine Blanche, depuis la rue Marius et Ary Leblond, est fermée jusqu’à nouvel ordre dans le sens St Pierre/Le Tampon.

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