Saint-Pierre : la bretelle d’insertion de l’échangeur de la Ravine Blanche fermé jusqu’à nouvel ordre

Sur la RN1 à Saint-Pierre, pour permettre des travaux d’élagage, la bretelle d’insertion de l’échangeur de la Ravine Blanche, depuis la rue Marius et Ary Leblond, est fermée jusqu’à nouvel ordre dans le sens St Pierre/Le Tampon.
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