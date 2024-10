Sainte-Rose : une chasse au trésor organisée à l'Anse des Cascades

La commune de Sainte-Rose annonce la première édition de "Sainte-Rose et les trésors des Pirates", une chasse au trésor qui se déroulera le dimanche 10 Novembre 2024 à l'Anse des Cascades. Cet événement est ouvert à tous, petits et grands, et promet une journée de découvertes, d’énigmes et d’amusement. (Photo anse des cascades , photo Sly/www.imazpress.com)

- Un trésor à la clé -



Les participants, regroupés en équipes de 3 à 5 personnes, partiront à la recherche de « vrai » pièces d’or cachées dans la magnifique zone de l'Anse des Cascades. À travers des énigmes captivantes, des défis palpitants et des indices disséminés dans ce site naturel protégé, chaque équipe devra faire preuve de courage, de logique et de coopération pour tenter de découvrir l’un des dix trésors légendaires de Sainte-Rose.



- Des prix exceptionnels -



L’équipe qui découvrira en première l'une des pièces d'or véritables remportera un trésor estimé à 450 euros. De nombreux autres lots seront également remis par tirage au sort aux participants, garantissant que chacun repartira avec un souvenir mémorable de cette aventure.



- Deux sessions pour plus d'excitation -



Pour accueillir un maximum de participants, l’événement se déroulera en deux sessions :



Session 1 : 09h00 - 10h30 (100 équipes)

Session 2 : 11h00 - 12h30 (100 équipes)

- Inscriptions et préparatifs -



Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 06 Novembre 2024. Chaque équipe doit s’inscrire en ligne via notre site web, moyennant un droit d’entrée de [5 € par équipe]. Les participants pourront récupérer leur kit d’aventurier comprenant une carte de la zone, des bracelets d’équipe et un cryptogramme de départ, chez nos partenaires à partir du 03 Novembre 2024.



- Respect de l'environnement -



L’événement met un point d’honneur à respecter la nature et les lieux. Les participants sont invités à ne pas déranger la faune ni dégrader la flore de l’Anse des Cascades, afin de préserver ce site naturel exceptionnel.



La remise des prix se fera en présence du maire de Sainte-Rose et d’un huissier de justice, garantissant la transparence et l’équité du jeu. La cérémonie aura lieu à 13h00 sur la grande scène de l’Anse des Cascades.