Territoire de l'Ouest : Sèm’La Vie 2026 revient dans cinq villes pour mieux manger et mieux bouger

Du 16 septembre au 8 octobre 2026, SEM’La Vie revient dans les 5 communes du Territoire de l’Ouest : à La Possession, Le Port, Saint-Leu, Saint-Paul, Trois-Bassins. Cette opération réunit deux rendez-vous européens : la Semaine européenne de la mobilité, du 16 au 22 septembre, et la Semaine européenne du développement durable, du 18 septembre au 8 octobre. Cette année, le Territoire de l’Ouest vous propose de découvrir deux thématiques : l’alimentation durable et la mobilité durable. (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette année, le Territoire de l’Ouest vous propose de découvrir deux thématiques : l’alimentation durable et la mobilité durable avec nos médiateurs !

Deux espaces vous attendent pour échanger, trouver des astuces et tester vos connaissances :

Alimentation durable

Antigaspi, achats malins, produits locaux, réduction des pesticides et valorisation des biodéchets : des gestes simples pour mieux choisir ce que l’on mange, éviter le gaspillage et limiter notre impact sur l’environnement.

Mobilité durable

Marche, vélo, transports collectifs, Kar’Ouest, covoiturage… Et si certains de nos déplacements pouvaient se faire autrement ?

Et pour apprendre en s’amusant, tentez notre jeu de l’oie grandeur nature qui mélange défis et questions autour des deux thématiques !

- SEM’La Vie près de chez vous -

Mercredi 16 septembre : Cimendef à Saint-Paul de 9h30 à 15h

Samedi 19 septembre : Sans-Soucis à Saint-Paul de 10h à 16h

Samedi 26 septembre : Marché forain de La Possession de 7h30 à 12h

Mercredi 30 septembre : Parvis de la Mairie de Saint-Leu de 8h30 à 12h

Samedi 3 octobre : Parking de l’église de Trois-Bassins de 9h à 12h

Mercredi 7 octobre : Pôle d’échange du Port de 8h30 à 12h.

Et moi, je peux faire quoi ?

- Dans mon assiette -

Je privilégie les produits locaux et de saison quand c’est possible.

Je prépare ma liste de courses et j’achète les bonnes quantités.

Je cuisine et réutilise mes restes pour éviter le gaspillage.

Je privilégie des aliments produits avec moins de pesticides et je varie mes choix.

Je valorise mes biodéchets grâce au compostage ou aux solutions de collecte disponibles.

Pour mes déplacements

Pour certains trajets, je pense à la marche, au vélo, aux transports collectifs ou au covoiturage.

Pas besoin de tout changer d’un coup : chaque nouvelle bonne habitude compte ! Rendez-vous sur les stands SEM’La Vie pour échanger avec nos médiateurs et relever le défi !