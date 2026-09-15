[Vidéo] Le Port : les salariés d'EDF en grève pour défendre leur tarif préférentiel sur l'électricité

Réunis devant Albioma au Port, les agents d'EDF sont en grève ce mardi 15 septembre 2026. Ce mouvement social s'annonce très suivi à La Réunion. Il trouve son origine dans une préconisation de la Cour des comptes appelant à réviser les tarifs préférentiels sur l'électricité qu'EDF accorde à ses salariés. (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Le rapport de la Cour des comptes (CDC) du 17 juillet a mis le feu aux poudres. Dans celui-ci, l'institution de contrôle analyse de près la gestion des ressources humaines chez EDF. Dans ce document, un point en particulier a provoqué l'ire des syndicats.

Il s'agit de la demande émise par la CDC, dans son rapport, de "réduire par étapes l’avantage énergie, en priorité en plafonnant les consommations prises en compte." Cet "avantage énergie", que la CRC qualifie de "disproportionné", fait référence à un tarif préférentiel accordé aux agents EDF en service et à la retraite.

Selon ce rapport, cet avantage en nature a représenté l'équivalent de 733 millions d'euros en 2024 et a culminé à 1,25 milliard en 2023. Dans le détail, grâce à cet acquis social, les salariés d'EDF sont exonérés du paiement de l'abonnement. Par ailleurs, il est établi pour eux "un tarif fixe de 0,61 c€/kWh TTC pour l’électricité et de 0,24 c€/kWh TTC pour le gaz". Enfin, le paiement des taxes sur l'électricité et le gaz est à la charge de l'employeur.

- Une ligne rouge franchie pour les syndicats -

La CDC évalue ainsi que les "bénéficiaires" de ce tarif préférentiel ne se sont acquittés que de "2,2 % du prix moyen de l’électricité payé par les autres consommateurs". L'institution recense, au total, plus de 300.000 "ayant-droits" pour ce tarif dit "agent". Autant de raisons qui amènent la CDC à inciter EDF à changer son positionnement sur le sujet.

Pour les syndicats, une ligne rouge a été franchie en touchant à ce symbole obtenu dans l'immédiate après-guerre. Une atteinte à leur statut d'agent d'EDF.

Au Port, la CGTR raconte : "Au niveau de notre organisation syndicale, ce que l'on déplore c'est qu'on voit le tarif agent et tous les droits des travailleuses et des travailleurs du secteur de l'énergie baissés au fur et à mesure des années et tout ça est corrélé également avec l'augmentation du tarif de l'électricité alors que le capital d'EDF ne fait qu'augmenter et également le marché européen de l'énergie qui est la vraie raison de ces augmentations et aujourd'hui on est mobilisés pour dénoncer ça" déplore Gérald Deboivillier représentant syndicale CGRT EFD du Port.

À La Réunion, une mobilisation a commencé à 6 heures du matin devant Albioma au Port et à Bois-Rouge. Des piquets de grève seront également installés devant les sites d'EDF à Saint-Denis, Saint-Pierre et de Saint-André.

- Des avantages sacrifiés sur l'autel de la réduction des dépenses publiques -

Pour l'heure, aucune décision n'a encore été arrêtée par le gouvernement suite à ce rapport. Mais une tendance se dessine.

Si EDF n'a pas répondu sur ce point précis à la CRC, le gouvernement s'est lui positionné. Roland Lescure, ministre de l'Economie, a indiqué que "ce type de réforme est à envisager dans un calendrier social adapté". David Amiel, ministre des Comptes publics, appelle, pour sa part, à redéfinir les "modalités de calcul du barème fiscal et social de l'avantage en nature énergie (ANE)" dans la mesure où la CDC a souligné que ce tarif préférentiel était sous-estimé sur le plan fiscal. Ce qui conduit à "une baisse de recettes pour les administrations publiques" selon le ministère des Comptes publics.

À l'heure où le déficit public de la France est supérieur à 5 %, le gouvernement tente de faire des économies à tout va. Les avantages sociaux des salariés d'EDF pourraient bien être sacrifiés sur l'autel de la réduction des dépenses de l'Etat. À voir maintenant si la mobilisation de ce mardi pourra permettre, par son ampleur, d'infléchir ce possible scénario.

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