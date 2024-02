Cité des Arts : la douzième édition du Big Up 974 se tiendra les 9 et 10 mars

Les samedi 9 et dimanche 10 mars 2024, l’association Kréolide et la Cité des Arts organisent la douzième édition du Big Up 974, le festival international des arts et sports urbains à La Réunion. Cette année, le public pourra assister, entre autres, ) des battles de beatmakers et beatboxers, à des performances de graffiti, à des masterclass de danse à un battle de danse un contre un, mais aussi à des démonstrations et au spectacle de danse “Kréol dan kor”. (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Depuis sa création en août 2002, l’association Kréolide "œuvre pour la promotion de la culture réunionnaise et des cultures urbaines auprès du grand public à travers la danse, le chant, l’expression scénique, les spectacles et le sport" expliquent les organisateurs.

Lancé en 2011 par Kréolide, le festival Big Up 974 a pour objectif "de diversifier l’offre culturelle et sportive à La Réunion tout en favorisant l’insertion et la cohésion sociale. À l’exception du concert du samedi soir, le festival est gratuit afin de permettre à tous de venir et vivre leur passion, ou en découvrir une nouvelle".

Au fil des années, le festival s’est imposé comme une référence dans son domaine non seulement dans le paysage culturel réunionnais mais également dans celui de la zone océan Indien.

- Un week-end à la programmation variée -

Cette année, le public pourra assister, entre autres, au 100 Kontest (battle de beatmakers et beatboxers), à des performances de graffiti, à des masterclass de danse (afro, afro house, dancehall), à un battle de danse un contre un, mais aussi à des démonstrations (krump) et au spectacle de danse “Kréol dan kor”.

L’artiste Sueilo (R&B, soul, rap, afro, pop) donnera un concert gratuit le dimanche 10 mars à 16h45.

Pour ce qui est du concert payant du samedi 9 mars 2024, ce sont les rappeurs Isha (Belgique) et Limsa d’Aulnay (France) qui se produiront au Palaxa dès 20h30 aux côtés des artistes locaux à l’affiche. La musique urbaine locale sera représentée par N’Dji, Mc Duc et le collectif So Watts lors de cette douzième édition.

- Infos pratiques -

L’accès à l’événement est gratuit, sauf pour le concert du samedi 9 mars (Isha et Limsa d’Aulnay / Mc Duc / So Watts / N’Dji).



> Billetterie sur place et en ligne sur le site de la Cité des Arts

> Informations et réservations : 02 62 92 09 90 ou billetterie@citedesarts.re