Coupe de France océan Indien : victoire du Basket Club Dionysien

Le Basket Club Dionysien a remporté la victoire lors de la finale de la Coupe de France 2023 ce samedi 2 décembre 2023. "Les basketteurs du club ont brillamment défendu les couleurs de la Réunion face au club de Mayotte, offrant un spectacle inoubliable au Gymnase Daniel Narcisse de la Possession" félicite la commune de Saint-Denis, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Saint-Denis)

Cette victoire témoigne du dévouement, de la passion et du talent exceptionnel de chaque membre de l'équipe. Un grand bravo à tous les joueurs, l'entraîneur, et tout le staff du Basket Club Dionysien pour avoir atteint ce sommet. Votre succès inspire la communauté sportive et suscite la fierté de toute la ville de Saint-Denis !

Merci de nous avoir offert une finale de choc, chaque panier marqué était une célébration de votre détermination. Nous sommes impatients de partager davantage de moments de victoire avec vous. Continuez de briller sur le terrain et de porter haut les couleurs de Saint-Denis