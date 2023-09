Court derrière ou l'art et la manière de mettre à l'honneur les courts-métrages d'Afrique

La 5ème édition du festival Court derrière a été lancée ce mercredi soir 27 septembre 2023 à Château Morange (Saint-Denis). L'événement met à l'honneur des courts-métrages d'Afrique et de ses diasporas. Cette année, 16 courts-métrages, venus de 13 pays et territoires parmi lesquels le Bénin, le Burkina Faso, la République Démocratique du Congo, la Guadeloupe, Haïti, La Réunion, le Rwanda... sont en compétition pour trois prix. Le court-métrage "Edmond Albius" de Hubert Koundé, et le documentaire "Arkréolozit" de Laurent Zitte ont été présentés ce mercredi en avant-première lors de la soirée d'ouverture. La projection aeu lieu en présence de des réalisateurs et a été suivie d'un sobatkoz sur la thématique : "Kaf lé zoli, un pléonasme" (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Les films en compétition seront projetés à partir de 19h le jeudi 28 septembre au Case des Bancouliers à Saint-Denis, le vendredi 29 septembre à la Chaumière à Saint-Denis et le dimanche 1er octobre sur le boulodrome de la Source à Saint-Denis.

Révélé pour son rôle dans "Métisse" de Mathieu Kassovitz et surtout dans "La Haine," du même réalisateur, Hubert Koundé est passé de l'autre côté de la caméra depuis quelques années.

Il est l'un des invités d'honneur du festival. Son film "Edmond Albius" raconte l'histoire de ce jeune esclave qui a découvert le procédé de féconation de la vanille. "Le film a été réaisé e 10 jours à peine grâce au travail d'une équipe réunionnaise remarquable" commente Hubert Koundé.

"Le festival Court derrière m'a invité, j'ai bien sûr accepté car j'ai tout de suite senti que ce festival a la volonté de défendre un cinéma, de défendre l'image. Et puis cela a été pour moi l'occasion de rendre à La Réunion ce qu'elle m'a donné" ajoute le réalisateur. Regardez

Images : Laurent Pantaléon

Le festival est organisé par l'association Klaxon (La Réunion) et le collectif Cinemawon (Guadeloupe-Martinique-Guyane) avec le soutien de la Ville de Saint-Denis, la Dac Réunion, La Région, Le Département et la Cité des Arts.

Le programme complet du festival est à retrouver ici

