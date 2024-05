David Lisnard à la découverte des projets dionysiens

Le jeudi 2 mai 2024, le président de l’AMF (association des maires de France), David Lisnard, était aux côtés de la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, pour découvrir les projets de la mandature. Trois axes majeurs ont été développés : la mobilité avec le téléphérique Papang, le verdissement de la ville à travers le nouveau Square du Barachois et le Dionypark, et les actions sociales qui animent la Capitale. L’objectif était "d'effectuer des visites de terrain et d'aller à la rencontre des maires et élus réunionnais pour un avenir porteur de projets", indique la ville de Saint-Denis, dont nous publions le post ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Denis)

À l'occasion de son déplacement sur l'île, David Lisnard a rencontré le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, la Présidente du conseil régional, Huguette Bello, et le Président du conseil départemental, Cyrille Melchior lors de rendez-vous protocolaires.

