Square Labourdonnais : "à Saint-Denis il n'y a pas de déboulonnage" déclare Ericka Bareigts

15:33 "Nous allons apprendre l'histoire de cet espace"espère Ericka Bareigts "Le 20 décembre nous terminerons ce travail collectif, et pourrons apprécier ce nouvel espace" annonce la maire. "On va faire de la médiation, on va créer une plaque pour expliquer l'histoire de cette place, de la statue. J'espère que ce travail que nous faison permettra de continuer à avancer et d'agréger les soutiens." "Le fait d'être sur une voie médiane, nous vaut des soutiens au niveau national. Cette posture permet de travailler la question des droits culturels sans être dégradante" ajoute Stéphane Hoareau, directeur du développement culturel à la mairie.

15:27 "La statue tombe en lambeau, nous allons faire un travail pour le restaurer. Si on voulait qu'elle disparaisse, on n'aurait rien fait" estime Ericka Bareigts. "A Bristol on a lancé une statue à l'eau, aux Antilles on a détruit des statues, aux Etats-Unis aussi...On n'a pas d'aspect pédagogique. La voie de déplacement permet de proposer un sens. On ne fait des heureux ni du côté de ceux qui veulent le déboulonnage, ni de ceux qui veulent la conserver là. On ne nie pas l'existence, on la déplace dans un espace où l'on peut la recevoir" rappelle Laurent Hoareau. Cette initiative intervient alors que la mairie multiplie les actions de réhabilitation des esclaves dans l'espace public dionysien.

15:17 "Il ne s'agit pas d'effacer l'histoire, mais de redonner du sens" déclare Laurent Hoareau "La réflexion s'inscrit dans la célébration du 20 décembre de l'année dernière. La proposition qui est faite est une voie médiane, il ne s'agit pas déboulonner mais on ne peut pas rester dans l'attente et ne rien faire. C'est un espace important pour les Réunionnais, la symbolique est importante : 70.000 Réunionnais rentrent dans la République après la proclamation de la fin de l'esclavage. L'idée est de rendre sa fonction à cette place, on propose une autre voie et donc de déplacer la statue. Elle fera l'objet d'un démontage pour la restaurer et elle sera remontée" détaille Laurent Hoareau, historien "Cette décision rentre dans un débat sociétal. Depuis 2017, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron on parle de décoloniser les arts et l'espace public. Il ne s'agit pas d'effacer l'histoire, mais de redonner du sens." "On enlève pas le rôle de Labourdonnais dans l'océan Indien, on réaffirme seulement qu'en tant que négrier, il a lui-même affréter des esclaves. Il y a une traçabilité mémorielle qui fait qu'on arrive à cerner le personnage. Il n'est pas compatible avec l'héritage de liberté de la place"

15:15 "A Saint-Denis il n'y a pas de déboulonnage" déclare Ericka Bareigts "Nous avons sollicité une demande de déplacement de la statue, pas de déboulonner. Les mots ont un sens, à Saint-Denis il n'y a pas de déboulonnage. Nous avons soumis notre demande au ministère de la Culture, j'ai été auditionnée par des inspecteurs qui ont émis un émis favorable suite à notre demande" dit-elle. "Tout cela se fait dans les règles de l'art, sous l'autorité et la surveillance du ministère de la Culture. En France, il y a des règles qu'il faut respecter."

15:12 Le projet de réaménagement "a été soumis à une commission aménagement" rappelle la mairie "Nous avons initialement reçu un avis favorable de la commission aménagement de la Région le 26 avril dernier, nous prenons acte du fait que nous ne l'avons pas eu l'accord de la commission permanente. Nous prenons actes que les fonds européens ne seront donc pas versés. La bonne nouvelle, c'est que nous le ferons quand même" annonce-t-elle. Le projet de réaménagement sera donc financé sur les fonds de la mairie.

15:00 "Le coût du déplacement de la statue représente entre 50 et 100 000 euros" rappelle Ericka Bareigts "Il m'a semblé utile de parler de notre projet. Le sujet qui nous intéresse est le projet de rénovation, nous avons environ 5000 m2 qui ne sont pas exploités. Après l'aménagement du nouveau pont de la rivière Saint-Denis, du Barachois, ce fameux square affreux doit être aussi aménagé pour en faire toute une unité" dit Ericka Bareigts. Un appel d'offre a donc été lancé. "Cet aménagement c'est un rond moringue, un bassin d'eau, 812 arbustes nouveaux, un espace scénique pour 5000 personnes, 6300 plantes, 59 arbres, 200 mètres carrés d'exposition, un amphithéâtre, 4 bornes à fontaine, du mobilier urbain..." liste la maire. "Le coût du déplacement de la statue représente entre 50 et 100 000 euros" rappelle-t-elle, sur les 3 millions d'euros engagés au total.