Rentrée scolaire : des actions déployées et des travaux réalisés dans les établissements pour la reprise à Saint-Denis

Ce mardi 20 janvier 2026 s'est tenue la conférence de presse de rentrée de la ville de Saint-Denis à l'école des Lilas à Sainte-Clotilde. Une occasion pour la maire de faire le bilan des différentes actions menées par la municipalité pendant les vacances de décembre et de janvier visant à faciliter le retour des élèves vers le chemin de l'école . Des dispositifs déployés dans plusieurs écoles de Saint-Denis ont permis aux enfants de participer à des activités éducatives et ludiques. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Les longues vacances d’été touchent à leur fin et la rentrée intermédiaire de janvier est imminente. Dans la ville de Saint-Denis, ils ont été animés par différents dispositifs organisés pour s’instruire en s’amusant : “Les vacances sont des temps d’apprentissage, ce sont des temps extrêmement précieux pour les enfants”, affirme Ericka Bareigts, maire de la commune de Saint-Denis.

Ces moyens déployés ont permis aux enfants qui n’ont pas la possibilité de voyager de créer des souvenirs dans leur ville : “C’est notre rôle de limiter cette inégalité, nous mettons en place un dispositif de vacances éducatives dans la ville de Saint-Denis”, déclare la maire du chef-lieu.

Plusieurs organismes ont été lancés pour la prise en charge des marmailles : “Il y a trois grands dispositifs, au côté de la SPL Opé (Société publique locale Oser pour l’éducation) avec qui nous travaillons, le dispositif des vacances éducatives en pied d’immeuble, c’est un dispositif made in Saint-Denis, il n’existe nulle part ailleurs” affirme l’ancienne députée . Il s’agit d’un moyen déployé au lendemain de la Covid, suite au constat de l’Éducation Nationale qui avait repéré des enfants en difficulté avant la période de Covid et dont la situation s’est dégradée avec l’absence de cours en présentiel, et la fracture numérique qui isole les enfants de l’enseignement.

“Nous nous sommes dit que nous allons accompagner ces enfants, nous allons les chercher d’où la présence des chefs de projet et de territoire car cela a été un travail d’hyper-proximité avec le rectorat et nos équipes de terrain pour identifier à peu près 500 enfants très ciblés où nous avons identifié et des difficultés scolaires et des difficultés sociales”, déclare Ericka Bareigts.

- De l’accompagnement et des vacances accessibles aux enfants en situation difficile -

468, c’est le nombre d’enfants qui ont eu l’opportunité de profiter de 15 journées récréatives avec un livret de devoirs de vacances donné le matin par les encadrants, un repas à la cantine et des activités sportives et culturelles l’après-midi au prix de 10 euros pour les familles.

Une sortie à l’extérieur a été prévue sur ces 15 jours. Des associations de quartiers, 83 encadrants se sont mobilisés pour offrir le meilleur aux marmailles encadrées par l’État. Le grand dispositif ACM (Accueil des mineurs) a accueilli 1.700 enfants sur 41 sites de la ville pour leur proposer des activités hors du commun.

- Des moments inoubliables et des histoires à partager avec les camarades de classe -

"Le but de ces vacances, c’est vraiment recréer chez les enfants des souvenirs de vacances. Quand ils retournent à l’école, ils n’ont pas honte d’y retourner car ils vont aussi raconter des choses extraordinaires. Ceux qui ont fait des ACM, ils ont peut-être des choses plus extraordinaires à raconter que ce qui ont pris l’avion parce qu’ils ont fait du ski sur gazon, par exemple."

"Ces dispositifs compensent les inégalités économiques et sociales, et c’est comme cela que nous pensons faire grandir la réussite de tous les enfants”, déclare l’édile

72 enfants ont quitté le chef-lieu pour un séjour dans l’unique centre de vacances municipal en bord de mer, le centre Jacques Tessier. 16 jeunes de l’association Belle Vue pour tous sont allés faire du vrai ski, un dépaysement total pour ces adolescents de quartier.

L’organisation de ces vacances a fallu une mobilisation des services sur six mois : “Pour que nous soyons au rendez-vous, il y a des normes de sécurité. C’est 370 agents de la ville qui travaillent pendant les vacances pour que les choses soient faites", lance Ericka Bareigts.

- Une heureuse fin de vacances et des préparations pour une rentrée au frais -

"Les vacances ont été le temps de préparer la rentrée et donc là c’est la caisse des écoles, le combat des “Pec” (parcours emploi compétences) et ça a été une course contre la montre pour anticiper ce qu’on pensait arriver, c'est-à-dire la fin du dispositif par l’État", détaille la maire.

"Nous avons pu mobiliser ce qu’il nous faut en complément de nos agents que nous avons, il en manque toujours, c’est une faute de dire qu'enlever les “Pec” pourra permettre à un territoire d’avancer. Nous avons fait ces contrats Pec pour nous permettre de fonctionner”, affirme la maire de Saint-Denis.

L’investissement pour l’aménagement est élevé à 1,3 € dans les travaux des écoles pour adapter les écoles au réchauffement climatique, la priorité a été le confort thermique pour le bien-être des enfants et des membres du service de l’Éducation.

- La lutte contre la chaleur passe par le verdissement des écoles -

"100 % des classes ont vu leur ventilateur remplacé ou réparé. Les nacos ont été mis en l’état pour la circulation d’air ”, lance Ericka Bareigts. 16 écoles ont été équipées de brasseurs d’air, un matériel réglementé selon la hauteur du plafond : “On ne peut pas en mettre partout", regrette la maire.

De nombreuses toiles d'ombrage ont été installées pour permettre aux enfants de jouer à l’ombre. La municipalité a aussi investi dans 14 pergolas : “Nous allons essayer un système un peu plus durable et sur lequel nous allons pouvoir faire monter de la végétation” déclare la maire de la ville. Ces aménagements sont prévus pour le confort et offrir un cadre plus agréable aux marmailles.

En 2025, 705.000 euros ont été déboursés pour le verdissement de 22 écoles avec 2.450 plantes qui ont été mises en terre. Dans cette perspective, la mairie a souhaité enlever le bitume en accord avec l’équipe éducative, dans l’optique d’apporter davantage de fraîcheur au sein des établissements : “Il faut être dans un projet d’école pour que tout le monde soit aligné et que cela entre dans un modèle éducatif, et pour les professeurs et pour les enfants et les parents” affirme la femme politique.

