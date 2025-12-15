Saint-Denis : la ville célèbre les championnes du Saint-Denis Football Club

Ce jeudi 11 décembre 2025 la ville de Saint-Denis a salué le parcours exceptionnel des joueuses du Saint-Denis Football Club, SDFC, sacrées championnes de la Coupe de La Réunion féminine senior le week-end dernier. Une victoire éclatante, 5 à 2 face à la Saint-Pauloise FC, venue couronner la force collective et la détermination dionysienne. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la ville à ce sujet. (Photo : ville de Saint-Denis)

Il y a des matches qui basculent une saison, et des victoires qui marquent les esprits. Le week-end dernier, les Dionysiennes du SDFC ont offert un football brillant et audacieux pour s’imposer 5-2 au terme d’une finale vibrante face à la Saint-Pauloise FC.

Après avoir concédé l’ouverture du score, elles ont rapidement repris l’ascendant, grâce à un doublé décisif de Laïssa Bardet et une frappe lointaine signée Lou Anne Sangoumian. En seconde période, malgré une tentative de retour des Saint-Pauloises, Lou Anne Sangoumian s’est à nouveau illustrée en signant deux réalisations, scellant une victoire dionysienne nette et sans équivoque.

Plus qu’un score, ce succès fut une démonstration : celle d’un groupe soudé, où chaque joueuse, sur le terrain comme sur le banc, a apporté sa part essentielle dans le jeu dionysien. Cette victoire inspire et confirme que le sport, lorsqu’il est porté par un collectif, devient un véritable moteur de réussite.

Au-delà du résultat sportif, cette performance témoigne de la vitalité du football féminin à Saint-Denis : en août dernier, les Dionysiennes soulevaient déjà la toute première édition du Trophée des Championnes, inscrivant pour toujours Saint-Denis en tête du palmarès.

"Les filles, vous intégrez la nouvelle génération, vous accueillez le retour de cadres expérimentées, vous trouvez l’équilibre parfait, sourit Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis. Vous avez transformé une année de reconstruction en année d’ambition, et surtout : en année de victoires mémorables. Vous écrivez une page importante de l’histoire du SDFC. Et je suis convaincue que d’autres belles pages vous attendent : le championnat, la Coupe de France 2026, et tout ce que vous rêverez d’aller chercher."