Saint-Denis : une nouvelle mairie annexe pour le Moufia

Après plusieurs mois de travaux qui ont débuté en 2024, la mairie annexe du Moufia a été inaugurée ce mardi 16 décembre 2025. Entièrement restauré et réaménagé, le bâtiment accueille le public dans de meilleures conditions, pensées pour faciliter l’accueil, le confort et le fonctionnement des services municipaux de proximité. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo : ville de Saint-Denis)

Certains bâtiments racontent des histoires. Celle du quartier du Moufia passe aussi par sa mairie annexe, où se mêlent quotidiennement démarches administratives, rencontres et rendez-vous essentiels. Après plusieurs mois de travaux, le bâtiment municipal fait peau neuve.

- Un espace plus sécurisé -

L’objectif de ce chantier était clair : offrir un espace plus fonctionnel, plus accessible et plus sécurisé aux habitant.e.s.

La réhabilitation a porté sur l’ensemble de l’infrastructure municipale. Les espaces intérieurs ont été repensés pour optimiser les circulations et améliorer les conditions de travail des agent.e.s.

Une nouvelle banque d’accueil a été créée, le mobilier renouvelé et les locaux réagencés afin de rendre les démarches plus fluides. À l’extérieur, les aménagements ont également été revus, avec la création d’un parvis couvert.

Dans le même élan, les cheminements ont été modifiés pour renforcer l’accessibilité des personnes en situation de handicap, notamment avec l’ajout d’un ascenseur.

Entamé en 2024, le projet a permis d’assurer la continuité du service public pendant toute la durée des travaux. Le montant global de l’opération s’élève à 721 394 euros, études et travaux compris. Le projet a bénéficié d’un cofinancement de l’État, au titre de la dotation politique de la Ville, ainsi que du Département, dans le cadre des dispositifs PST/PDT.

- Un service de proximité -

Avec la rénovation de la mairie annexe du Moufia, la ville de Saint-Denis réaffirme l’importance des services de proximité, au plus près des habitant.e.s, dans des lieux adaptés aux usages d’aujourd’hui.

"À Saint-Denis, chaque quartier dispose d’une mairie annexe, d’un service public de proximité essentiel, rappelle la maire Ericka Bareigts. La rénovation de celle du Moufia, réalisée par des entreprises réunionnaises, a permis de sécuriser, rendre accessible et moderniser ce bâtiment, afin de mieux répondre aux besoins des habitant.e.s et de renforcer une ville de l’hyperproximité."