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Saint-Denis : la Mad Pride organisée au Barachois

  • Publié le 1 octobre 2026 à 11:55
  • Actualisé le 1 octobre 2026 à 14:11
Troubles psychiques : une marche et de la bonne humeur pour combattre l’isolement et les préjugés [?]

Le samedi 3 octobre, le Barachois accueille la Mad Pride 974, autour du thème « Santé mentale, Mwin lé l’Art ! ». Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Santé Mentale, Barachois, Mad Pride

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