Saint-Denis : la Mad Pride organisée au Barachois

Le samedi 3 octobre, le Barachois accueille la Mad Pride 974, autour du thème « Santé mentale, Mwin lé l’Art ! ». Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
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LA POSSESSION Fin de l'intervention des pompiers pour le véhicule en feu sur la Route du Littoral, la circulation est totalement rétablie dans le sens nord-ouest
LA POSSESSION Véhicule en feu sur la Route du Littoral, la voie de droite est neutralisée dans le sens nord-ouest
Le samedi 3 octobre, le Barachois accueille la Mad Pride 974, autour du thème « Santé mentale, Mwin lé l’Art ! ». Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)