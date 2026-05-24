Saint-Denis : le 3ème numéro du journal de l’École du bonheur est disponible

Le 3ème numéro de l’année du journal de l’École du bonheur est désormais disponible en ligne et dans les cartables des enfants dionysiens. "Ce rendez-vous trimestriel met en lumière les initiatives qui font grandir les enfants, sous le signe du bien-être et du partage", souligne la ville de Saint-Denis (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Au sommaire de cette édition : les annonces pour la rentrée scolaire, le point sur les travaux dans les écoles, du bien-être par le sport et les langues, et les rendez-vous culturels dans les écoles, ouverts à tous.

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